27 марта 2020

От коронавируса вылечили первого пациента на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больничный коридор, больница, цгб6
Доктора предупредили развитие осложнений (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге вылечилась первая пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб в telegram-канале СтопCOVID-19.

«Профессионализм врачей позволил в короткие сроки поставить женщину на ноги, предупредив развитие осложнений», — приводит оперштаб сообщение горбольницы №40, где лечили пациентку. Отмечается, что на данный момент женщина выписана.

Всего в Свердловской области зафиксировано 24 случая заражения. О последних четырех заболевших стало известно 28 марта. Кроме заболевших, в ГКБ №40 лежат 234 человека с подозрением на коронавирус, еще 70 «подозреваемых» находятся в больнице №6, а 26 человек с подозрением лежат в больницах области.

В России за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса (всего 1264 случая). 28 марта в Череповце Вологодской области ввели режим ЧС, чтобы остановить распространение болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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