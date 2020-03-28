От коронавируса вылечили первого пациента на Урале

В Екатеринбурге вылечилась первая пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб в telegram-канале СтопCOVID-19.
«Профессионализм врачей позволил в короткие сроки поставить женщину на ноги, предупредив развитие осложнений», — приводит оперштаб сообщение горбольницы №40, где лечили пациентку. Отмечается, что на данный момент женщина выписана.
Всего в Свердловской области зафиксировано 24 случая заражения. О последних четырех заболевших стало известно 28 марта. Кроме заболевших, в ГКБ №40 лежат 234 человека с подозрением на коронавирус, еще 70 «подозреваемых» находятся в больнице №6, а 26 человек с подозрением лежат в больницах области.
В России за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса (всего 1264 случая). 28 марта в Череповце Вологодской области ввели режим ЧС, чтобы остановить распространение болезни.
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