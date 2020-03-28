Выставку «Иннопром-2020» отменили из-за коронавируса

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ИННОПРОМ-2019. Третий день международной промышленной выставки. Екатеринбург, стенды, выставка, иннопром 2019, промышленная выставка
Выставка должна была пройти в июлеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На фоне пандемии коронавируса отменена выставка «Иннопром-2020», которая каждый год проходит в Екатеринбурге. Об этом заявил организатор международного мероприятия — Минпромторг РФ.

«Решение об отмене выставки связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире», — говорится на сайте ведомства. Выставка должна была пройти 7—10 июля в столице Свердловской области.

Собеседники URA.RU предполагали, что решение об отмене выставки примут в конце марта — начале апреля, за 100 дней до начала. «Иннопром» должен был пройти в Свердловской области в 11 раз.

«Иннопром» является одной из главных индустриальных, торговых и экспортных площадок в России. В 2019 году выставка привлекла более 43 тысяч посетителей из 90 стран мира.

Ранее URA.RU сообщало, что на 28 марта в России число зараженных коронавирусом возросло до 1264 человек. К данному моменту в стране скончалось семь пациентов с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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