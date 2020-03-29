В центре Екатеринбурга из больницы вывезли четырех пациентов с подозрением на коронавирус

Врачи увезли четырех пациентов терапевтического отделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ночь на 29 марта из больницы №1 (бывшая 27-я больница) увезли четырех пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник, имя которого не называется.

«Из 27-й больницы, из терапевтического отделения забирают четырех человек с подозрением на коронавирус. Увозят на „Газели“, фельдшер в спецкостюме. Будет две ходки, по два человека за раз», — пишет портал Е1 со ссылкой на собеседника. По его словам, все четверо контактировали с человеком, у которого подтвердился COVID-19.

В Свердловской области зафиксировано 24 случая заражения. О последних четырех заболевших стало известно 28 марта. В России за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса (всего 1264 случая).