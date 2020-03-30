Московская полиция решила, что в регионе вводится комендантский час Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Вечером 29 марта жители Московской области начали выкладывать видео, на которых полицейские патрули, объезжая на служебной машине городские улицы, предупреждали прохожих в громкоговоритель о введении комендантского часа. В региональном управлении МВД сообщили, что таких ограничений на самом деле нет, в отношении полицейских проведут проверку.

«В Московской области введен комендантский час. С 20 часов вечера до 8 утра все граждане должны находиться дома. Выход на улицу категорически воспрещен», — заявлял полицейский в громкоговоритель.

Позже на сайте регионального УМВД появилось опровержение. В сообщении подчеркивается, что в Московской области не вводился комендантский час. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Теперь руководство намерено провести проверку в отношении полицейских, которые довели до людей информацию, не соответствующую действительности.

Ранее, напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим обязательной самоизоляции. Это значит, что жителям города можно покидать квартиру только в том случае, если им нужно поехать на работу, сходить за продуктами, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медпомощью. В скором времени правительство Москвы проработает вопрос выдачи спецпропусков, без которых жители столицы не смогут покидать свои дома.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.