Источники: дело против экс-главы МЧС Зауралья инициировал новый генпрокурор РФ

Олег Рожков руководил МЧС России по Курганской области в течение 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Интерес правоохранительных органов к работе бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, задержанного по подозрению в коррупционном преступлении, связан с указанием, идущим из Москвы. Инцидентом с закупками роботов заинтересовался Генпрокурор Игорь Краснов (назначен 22 января 2020). Такую информацию URA.RU рассказали сразу два источника, имеющих контакты с высокопоставленными силовиками.

После смены губернатора Курганской области (в сентябре 2019 года) Олег Рожков руководил чрезвычайным ведомством с приставкой врио. Недавно документы были переданы на утверждение в должности. «Согласование на должность руководителя МЧС идет через прокуратуру в том числе. Генпрокурор [Краснов] запросил все материалы, которые были на Рожкова. В числе прочих и оказалась проверка госзакупки», — сообщил один из источников.

Другой добавил, что, изучив документы, Краснов поручил разобраться бывшим коллегам из Следственного комитета с сопровождением УФСБ России по Курганской области. «Провели ряд оперативных мероприятий, подняли документы, и посчитали, что закупка роботов на 94 млн рублей, действительно, могла быть совершена с нарушениями», — уточнил инсайдер.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе Генпрокуратуры РФ URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос.

Бывшего руководителя областного МЧС Рожкова арестовали 28 марта. По версии следователей, Рожков в 2017—2018 годах возглавлял комиссию, которая отвечала за приемку робототехнического оборудования для нужд МЧС России. Контракт на 94,4 млн рублей выиграло НПО «Курганский завод спецтехники». Компания при этом якобы поставила технически неисправных роботов. Руководитель курганского предприятия Вячеслав Филимонов сейчас тоже задержан. Его подозревают в подготовке к мошенничеству.