Психологи уверены, что «срыв» был спровоцирован кризисом из-за пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус ударил по людям, сумевшим преодолеть наркотическую зависимость и ведущим трезвый образ жизни. Об этом URA.RU сообщил участник одной из групп анонимных наркоманов (АН) Екатеринбурга. Вызванный эпидемией экономический кризис провоцирует срывы у бывших наркоманов, что уже привело к гибели нескольких человек.

«За последние две недели в Москве умерло два человека, которых я лично знал, — рассказал агентству активист группы АН. — Все они много лет были в ремиссии (не употребляли наркотики): один — шесть лет, другой — девять. Есть информация еще про одного нашего, который в последние годы жил в Испании. Благодаря трезвости у них в жизни все было хорошо: семьи, бизнес. Но они „смазались“ (сорвались) и умерли сразу же, после первого укола».

По мнению анонимных наркоманов, случившееся никак не связано с пандемией COVID-19. «Коронавирус на наркоманов не влияет, у них совсем другой мир, другие приоритеты, — уверен один из активистов. — Им хоть чума, хоть война, на уме только одно: есть наркотики — хорошо, нет — плохо, надо их найти. Коронавирус — последнее, о чем они будут думать».

Однако, есть и другое экспертное мнение. Так, психолог екатеринбургского центра СПИДа Александр Лесневский убежден, что именно эпидемия подтолкнула людей к роковому шагу, перечеркнувшему многие годы трезвости и приведшему к трагедии.

«В ситуации социального кризиса риск деструктивного поведения (наркомания, алкоголизм, конфликты в семье, кражи) резко повышается, — говорит Лесневский. — В России эта тема пока плохо исследована, однако мне доводилось встречать зарубежные исследования. Так нарколог из США на международной конференции по ВИЧ/СПИДу EECAAC-2018 представил карту смертельных передозировок в США, и она заметно совпадала с очертаниями американского „ржавого пояса“ — района, находящегося, по американским меркам, в кризисе».