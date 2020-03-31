Соратник Ходорковского, осужденный за убийство мэра Нефтеюганска, написал обращение к Путину

Алексей Пичугин попросил Владимира Путина о помиловании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, который отбывает пожизненное заключение за организацию убийства мэра Нефтеюганска, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом журналистам рассказала адвокат осужденного Ксения Костромина.

По ее словам, в своем заявлении Пичугин напомнил, что уже отбыл в местах лишения свободы больше 16 лет и 9 месяцев. «Пичугин попросил учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека и комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт о помиловании», — пишет «Новая газета» со ссылкой на собеседницу.

Алексей Пичугин, напомним, уже дважды обращался к Владимиру Путину с такой просьбой — в июне 2016 и июле 2017 года. Оба раза он получал отказ.

Соратник бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского был осужден в 2005 году на 20 лет по делу об организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его жены Ольги. Позже его также осудили за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Следствие установило, что Пичугин убил градоначальника по приказу вышестоящего руководства из-за того, что он обвинял ЮКОС в уклонении от уплаты налогов в городской бюджет. В 2007 году он был приговорен к пожизненному заключению.