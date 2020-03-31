Верующие из Кургана и Челябинска приехали накануне в село Белозерское Курганской области. Вопреки рекомендации Патриарха Кирилла во время карантина молиться дома, православные приняли участие в празднике — дне рождения прихода. Информация размещена на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».
Литургию в честь праздника 30 марта отслужили в храме преподобного Алексия. «Поздравить настоятеля и прихожан приехали священнослужители из Кургана и приходов Западного благочиния епархии. Собрались прихожане не только из окрестных сел, но и из Челябинской области», — размещено на странице епархии.
Службу провел новый настоятель храма священник Давид Меньщиков. Он поблагодарил всех присутствовавших на богослужении и поздравил с праздником. «Я очень благодарен всем вам! Всем, кто смог сегодня прийти и вместе помолиться в этот, так сказать, „день рождения“ нашего прихода», — сказал отец Давид.
На фото, приложенных к посту, видно, что в храме присутствует около 30 человек, в числе которых и ребенок. Получить оперативные комментарии в пресс-службе Курганской епархии URA.RU не удалось. Направлен запрос.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 29 марта призвал россиян воздержаться от посещения храмов на фоне пандемии коронавируса. По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в России зарегистрировано 1848 зараженных, 16 погибших и 77 выздоровевших. Режим самоизоляции введен в 27 регионах России. Эти субъекты отреагировали на просьбу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о принятии мер, введенных Москвой.
В Курганской области был зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Девочка выздоровела и была выписана из больницы.
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