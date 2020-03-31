В Курганской области могут ввести режим полной самоизоляции

Возможность введения полной самоизоляции обсудят на оперативном штабе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб 31 марта рассмотрит возможность введения режима полной самоизоляции на территории Курганской области, который уже введен в некоторых субъектах. Об этом замгубернатора по соцполитике Ольга Соложенцева заявила на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.

«Указ был принят мэром Москвы. По состоянию на сегодняшнее утро уже 16 субъектов (на самом деле в 27 регионах — ред.) пошли по этому пути, то есть введение полной самоизоляции граждан. Данный вопрос сегодня планируется рассмотреть на заседании оперативного штаба [в Курганской области]», — заявила Соложенцева.

В Курганской области с 16 марта введен режим повышенной готовности, вызванный ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 21 марта в регионе подтвердился первый, на данный момент, случай обнаружения коронавируса. 30 марта пациентка выздоровела. 31 марта Курганская областная дума одобрила введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети находятся в общественных местах без присмотра.