30 марта 2020

В Челябинской области вводится всеобщий карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кировка. Скульптуры в медицинских масках. Челябинск, эпидемия, грипп, орви, инфекция, мальчик, карантин, кировка, коронавирус, скульптуры в масках
В Челябинской области введен режим всеобщей изоляцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области из-за коронавируса введен режим всеобщей самоизоляции. Об этом заявил 31 марта губернатор Алексей Текслер.

«Согласно введенному режиму, жителям области рекомендовано оставаться дома. Покидать жилье следует только для похода в близлежащие магазин и аптеку, в лечебное учреждение, для выноса мусора или выгула домашних животных», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Также гражданам предписано соблюдать дистанцию друг от друга 1,5 метра. Социальное дистанцирование обязаны обеспечить своим сотрудникам и работодатели.

Как сообщил утром Текслер, Челябинская область вышла на девятое место в РФ по количеству заболевших. Согласно подтвержденным данным лаборатории «Вектор» в Новосибирске, в Челябинской области зарегистрировано 14 случаев коронавируса. У восьми человек условно-положительные тесты — точные результаты будут известны, когда придут данные из Новосибирска.

С предложением ввести особые карантинные меры с полной самоизоляцией, к регионам обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Первой такой режим ввела Москва, за ней последовали другие регионы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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