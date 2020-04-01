В этом же уверены и силовики Фото: URA.RU

Пожар на улице Омской в Екатеринбурге, где несколько дней назад в бараке сгорело семь человек, произошел в результате поджога. В этом уверены родственники погибших. Доказательства этого они продемонстрировали корреспондентам URA.RU на месте происшествия.

«Видно, что пожар начался от двери подъезда и потом уже пошел в разные стороны, — говорит Клавдия Петровна, мать Сергея Крылова, погибшего в одной из квартир, показывая на подъезд дома. — Окно моего сына — на втором этаже, он жил здесь два года, снимал комнату с подругой. У него еще нога больная, может, он и хотел спастись, но не смог».

В том, что это был поджог, нет сомнений и у силовиков. «Дверь дома была облита маслянистой жидкостью, емкость из-под нее потом нашли возле дома», — рассказал URA.RU источник, близкий к расследованию. Правда, уверенности в том, что к поджогу причастна компания «Фортис» (застройщик высотных домов возле сгоревшего барака), у следователей пока нет.

«Всем известно, что весной у психически неуравновешенных людей происходит обострение, в том числе — у поджигателей, — рассказал URA.RU источник, близкий к следствию. — Известны случаи, когда пироманы сжигали сразу несколько домов. Эта версия тоже отрабатывается».

Также родственники погибших сообщили агентству, что в Свердловском бюро судебно-медицинской экспертизы накануне прошло опознание погибших. Из-за того, что тела людей сильно обгорели, оно проводилось по фото. «Мне показали таблицу с фотографиями, среди них был и мой сын, я сразу его узнала», — рассказала мать Сергея Крылова. Похороны жертв пожара на Омской пройдут в ближайшие дни.

Пожар в двухэтажном деревянном бараке на улице Омской, 91 в Екатеринбурге произошел поздно вечером 26 марта. В огне погибли семь человек (восьмая жертва скончалась впоследствии в больнице). В офисе компании «Фортис» (застройщик домов по-соседству) прошли обыски: расследование дела ведет Следственный комитет. «Расследование дела продолжается» — сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области.

Смотрите фоторепортаж: «Полицейские и следователи изъяли из сгоревшего барака вещи погибших людей»

Поскольку в доме до сих пор находились личные вещи погибших людей, он был под охраной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако 31 марта силовики описали все эти вещи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы следователи смогли попасть в квартиры второго этажа, пожарные привезли лестницу Фото: URA.RU

Внутри одной из квартир Фото: URA.RU

Часть вещей погибших жильцов передана их родственникам… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

… другую увезли на ответхранение Фото: URA.RU

Одновременно силовики еще раз осмотрели место происшествия… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

… и даже сделали съемку в «3D» — c помощью квадрокоптера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU