Выставку «Иннопром» в Екатеринбурге из-за коронавируса перенесли на 2021 год

Италия останется страной-партнером выставки в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перенес выставку «Иннопром» в Екатеринбурге на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте федерального ведомства. В итоге Италия останется страной-партнером выставки.

«Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. Выставка должна была пройти 7—10 июля в столице Свердловской области. В итоге она перенесена на июль 2021 года.

«Иннопром» является одной из главных индустриальных, торговых и экспортных площадок в России. В 2019 году выставка привлекла более 43 тысяч посетителей из 90 стран мира.