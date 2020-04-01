Бизнесменам Ямала предоставят льготы из-за коронавируса

Открытыми остаются только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с потерями, которые несут представители бизнеса из-за ограничений по коронавирусу, власти ЯНАО прорабатывают дополнительные меры поддержки частного сектора. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, крупным арендаторам и представителям банков рекомендовано предоставлять отсрочки по платежам и отказаться от штрафных санкций.

Совещание по поддержке предпринимателей в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции провел замглавы региона Александр Калинин. «Только вместе мы можем защитить предпринимателей и сохранить рабочие места, — подчеркнул вице-губернатор. — Есть примеры, когда предприниматели идут навстречу друг другу в вопросах заморозки арендной платы, предоставляют отсрочки по финансовым обязательствам».

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу действует в ЯНАО с 16 марта. В связи с этим бизнесмены отметили, что уже ощутили падение прибылей — прежде всего у предприятий общепита, торговли и в гостиничной отрасли.

Властями ЯНАО в качестве мер поддержки для предпринимателей было разработано уменьшение ставки по упрощенной системе налогообложения в пять раз (с 5% до 1%), а также двукратное уменьшение единого налога на вмененный доход (с 15% до 7,5%). Поддержку получат предприниматели, осуществляющие доставку и реализацию продовольствия в труднодоступные районы, а также социально-ориентированный бизнес — частные детсады, спортивные центры, гостиницы и тому подобное.

По последней информации оперативного штаба в ЯНАО не зафиксировано ни одного случая коронавируса. На сегодняшний день в больницах под наблюдением врачей находится 17 человек, 1237 ямальцев на карантине в самоизоляции.

С 1 по 5 апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане могут выходить на улицы только чтобы купить жизненно необходимые товары и продукты, либо пойти на работу, вынести мусор и выгулять животных рядом с домом.