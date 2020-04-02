В Шумихинском районе Курганской области в незаконной рубке заподозрили лесничество Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комментарием зауральца в СМИ заинтересовались силовики. Сразу несколько источников, в том числе приближенных к правоохранительным органам, рассказали URA.RU, что после сообщения оперативники провели проверку незаконной рубки леса в Шумихинском районе.

«Выяснилось, что на территории ГКУ „Шумихинское лесничество“ совершаются незаконные рубки. Всплыли две схемы. По одной — браконьерская вырубка велась самим лесничеством, по второй — за вознаграждение это позволяли делать местным жителям», — пояснил житель Шумихи на условиях анонимности.

Другой источник добавил, что по материалам было возбуждено уголовное дело в отношении и. о. директора ГКУ Валентины Спициной (п.в ч.2 ст. 260 УК РФ) — незаконная рубка лесных насаждений лицом с использованием своего служебного положения. Дело передано в районный Следственный комитет, так как Спицина — член шумихинского избиркома. Ущерб пока оценивается в сумму около 100 тысяч рублей.

«Местные жители понимают, что если они сами сообщат о даче взятки для вырубки леса, то к ответственности они не привлекаются», — акцентировал житель города.

В разговоре с URA.RU Спицина подтвердила, что ее допрашивали, но женщина не понимает, как она могла попасть в число подозреваемых. «Мы [лесничество] сами заявили о незаконной рубке. Почему пытаются подозревать лесничество? Я не имею право давать разрешение на рубку, в моих обязанностях этого нет», — пояснила и. о. директора. Она добавила, что территорию, где зафиксировано браконьерство, арендует «Шумихинский лесхоз».

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области комментировать информацию не стали. В региональном УМВД уточнили, что уже не занимаются этим делом.