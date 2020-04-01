На Урале полиция остановила школьницу, которая пошла за продуктами для мамы-инвалида

Школьницу остановил сотрудник полиции по пути в магазин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьницу из Шадринска (Курганская область) остановили по пути в магазин за продуктами из-за ограничений, действующих во время режима самоизоляции. У ее мамы — пенсионера-инвалида — нет возможности выйти из дома. Об этом девочка рассказала в instagram-аккаунте губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«А если у некоторых подростков родитель — пенсионер-инвалид, нам-то что делать, с голоду подыхать?» — написала пользователь 291catalina. Она также добавила: «Сходила я в магазин, называется. Меня инспектор по делам несовершеннолетних чуть силком домой не довела».

По словам девочки, инспектор довела ее до дома, сделала предупреждение и сказала не появляться на улице без родителей. Школьнице предложили обратиться к волонтерам, помогающим людям в самоизоляции. «Можно выбрать наиболее удобный вариант оплаты товаров, например, <…> путем онлайн-перевода», — ответили девочке представители областного департамента образования и науки.

«Усилия полиции связаны с предупреждением распространения коронавируса и соблюдения гражданами режима самоизоляции. Каждый случай рассматривается индивидуально и на месте», — объяснили URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Штрафов стоит бояться родителям подростков, которые праздно проводят время на улице.

В Курганской области ввели штраф для родителей, отпускающих детей одних на улицу во время карантина, в размере от 500 до 1000 рублей. С 1 апреля областное правительство ввело в регионе режим самоизоляции. На 1 апреля заболевших коронавирусом COVID-19 в Курганской области нет. Единственным больным в регионе была девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении.