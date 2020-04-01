За три дня тонна алюминия упала в цене с 1529 до 1490 долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цена тонны алюминия на Лондонской бирже металлов показала резкое снижение (с 1529 до 1490 долларов за три дня) и продолжит падать в ближайшие три месяца, считает экономист и политолог Никита Масленников. Падение стоимости металла происходит на фоне стресс-теста, который устроят производственным заводам на Урале.

«Менеджменту 600 системообразующих компаний России вместе с кредитующими организациями Минпромторг России поручил в течение двух недель провести стресс-тест: отследить, как предприятия справляются с отсутствием спроса на внутреннем и внешнем рынке. В зависимости от результатов потребуются меры господдержки. Какие и кому именно — понять сложно, потому что все решится по итогам мониторинга», — рассказал эксперт.

По его словам, РУСАЛ и весь комплекс поставщиков и партнеров попадает в список системообразующих компаний. В Свердловской области на производстве продуктов из алюминия специализируются Богословский и Уральский алюминиевые заводы (оба входят в холдинг РУСАЛ), Каменск-Уральский металлургический завод (РЕНОВА, завод является партнером РУСАЛа) и Уральский литейно-прокатный завод.

Падение стоимости алюминия началось 20 января из-за эпидемии коронавируса и остановки промышленности в Китае. Тогда тонна металла торговалась по 1827 долларов. Сейчас алюминий стоит 1490 долларов за тонну. По мнению Масленникова, второй квартал 2020 года станет наиболее тяжелым для глобальной экономики. «Спад на всех сырьевых рынках очевиден и будет продолжаться. Если распространение коронавируса прекратится, то в июне-начале июля возможно оживление», — отметил экономист.

Ранее эксперты URA.RU предположили, что из-за падения цен на алюминий сотрудников заводов будут отправлять в принудительный отпуск. Аналогичные меры уже принимались во время падения стоимости металла в прошлые кризисные годы.