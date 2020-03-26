Сотрудников заводов отрасли будут отправлять в принудительный отпуск Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange Copper) достигла четырехлетнего минимума. В ближайшие месяцы стоимость металла упадет ниже уровня кризисного 2015 года, а сотрудников заводов будут отправлять в принудительный отпуск. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Сейчас цена алюминия — 1536 долларов за тонну.

«Стоимость нефти сейчас ниже, чем в 2015 году, ситуация в глобальной экономике еще хуже, чем тогда. При этом сейчас цена на алюминий выше. Я думаю, что она упадет и дойдет до 1400 долларов за тонну. Уже после будут некая стабилизация и разворот», — считает эксперт.

Голубовский отметил, что во время падения стоимости металла на заводах могут проводить оптимизацию. «Я думаю, на какой-то период часть рабочих будет отправлена в отпуска с минимальным уровнем социальной защиты. Люди не окажутся брошенными, но доходы их уменьшатся. Потому что пока человек сидит на содержании компании, даже с сохранением заработной платы, он лишается премий и надбавок», — отметил он. По его словам, аналогичные меры уже принимались во время прошлого падения стоимости металла.

Значительное падение стоимости алюминия началось 20 января 2020 года из-за коронавируса и остановки промышленности в Китае. Тогда тонна металла торговалась по цене 1827 долларов. Сейчас цена алюминия — 1536 долларов за тонну. Столько же металл стоил в октябре 2015 года.

Эксперты отмечают, что порог безубыточности предприятий, специализирующихся на производстве алюминия, — 1200 долларов за тонну. В Свердловской области в этой отрасти работают Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск) и Уральский алюминиевый завод (Каменск-Уральский, оба входят в холдинг «Русал»), Каменск-Уральский металлургический завод (Каменск-Уральский), Уральский литейно-прокатный завод (Михайловск). Получить оперативные комментарии на предприятиях не удалось.