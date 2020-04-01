В отдельных регионах эпидемия прирастает смертями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество зараженных новым коронавирусом в федеральных округах России за сутки с 31 марта на 1 апреля увеличилось на 443 — до 2780 человек. Об этом свидетельствуют сайты мониторинга данных по эпидемии. Наибольший прирост традиционно наблюдается в Центральном федеральном округе (ЦФО). А вот особая ситуация с вирусом складывается в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — здесь вирус проник на еще не зараженные территории и усилил свое негативное воздействие.

Сценарии развития эпидемии в регионах России при этом не изменились. Субъекты в большинстве своем тяготеют к плавному «европейскому», а не к резкому «азиатскому» варианту развития событий. Сначала тихий, а затем взрывной «американский» сценарий, как и прежде, проявляется в единичных случаях.

Центральный федеральный округ (2070 инфицированных)

В Москве число заболевших на 1 апреля составляет 1880 человек и растет быстрее всего за сутки здесь прибавилось 267 зараженных (днем ранее — 500), 5 смертей и 45 выздоровлений.

число заболевших на 1 апреля составляет 1880 человек и растет быстрее всего за сутки здесь прибавилось 267 зараженных (днем ранее — 500), 5 смертей и 45 выздоровлений. Еще 15 инфицированных добавилось в Московской области — здесь общая цифра 134 зараженных и два смертельных случая.

— здесь общая цифра 134 зараженных и два смертельных случая. Если в Курской области (3 заболевших по данным на 1 апреля) добавился лишь один заболевший, то в Тульской (17) их число увеличилось сразу на пять (для региона это сразу +42%).

Северо-Западный федеральный округ (250)

В Санкт-Петербурге развивающаяся по «европейской» экспоненте эпидситуация привела к увеличению числа заболевших на 27 — с 98 до 125 человек. Смертность при этом здесь не увеличилась — ранее скончались двое.

развивающаяся по «европейской» экспоненте эпидситуация привела к увеличению числа заболевших на 27 — с 98 до 125 человек. Смертность при этом здесь не увеличилась — ранее скончались двое. В Ленинградской области 6 новых заболевших — с 14 до 20 инфицированных и одна смерть, случившаяся ранее.

6 новых заболевших — с 14 до 20 инфицированных и одна смерть, случившаяся ранее. Эпидемия в Республике Коми продолжает развиваться по «американскому» сценарию — в регионе 1 апреля было выявлено 32 новых случая (+146%) и общее число заболевших составило 54.

продолжает развиваться по «американскому» сценарию — в регионе 1 апреля было выявлено 32 новых случая (+146%) и общее число заболевших составило 54. В процентном соотношении больше всех остальных регионов России приросла заболевшими Вологодская область — сразу на 350% — число инфицированных здесь увеличилось с 2 до 9.

Южный федеральный округ (60)

На юге страны прибавляет только Краснодарский край. Здесь показатель инфицированных вырос на треть — с 17 до 22. Демонстрировавшие резкий рост ранее Крым и Севастополь пока не продемонстрировали прибавления.

Северо-Кавказский федеральный округ (36)

Особенно выделился в начале месяца СКФО — здесь сразу два прецедента. В демонстрировавшей до сих пор самое большое для округа число инфицированных Чеченской Республике — первый смертельный случай: скончалась пожилая женщина, зараженная коронавирусом.

— первый смертельный случай: скончалась пожилая женщина, зараженная коронавирусом. Кроме того, инфекция проникла и в до сих пор избегавшую заражения Северную Осетию. Здесь было выявлено двое зараженных, и из-за этого число «чистых» от коронавируса регионов в России сократилось с 11 до 10. Теперь это Тыва, Алтай, ЯНАО, НАО, Карелия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Камчатка и Чукотка, а также Еврейская автономная область. В трех округах — ЦФО, ПФО и ЮФО — регионов без инфекции не осталось.

Приволжский федеральный округ (123)

В ПФО «европейское» развитие эпидемии продолжила только Саратовская область — здесь число заболевших выросло с 4 до 15 (+275%).

Уральский федеральный округ (69)

В Уральском федеральном округе к 1 апреля «по-европейски» приросли Челябинская область (с 15 до 21) и Ханты-Мансийский автономный округ (с 7 до 8).

Сибирский федеральный округ (54)

В СФО зараженных становится больше в Красноярском крае (с 14 до 20), Новосибирской (с 9 до 10) и Омской (с 3 до 8) областях.

Дальневосточный федеральный округ (58)

В ДФО Республика Бурятия продолжает демонстрировать заметное прибавление числа заболевших — за последние сутки оно выросло с 19 до 25.