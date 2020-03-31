Владимир Путин слушал отчет своих полпредов о коронавирусе накануне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом развивается по разным сценариям в различных регионах России. В одних он резкий — «азиатский», в других плавный — «европейский», в редких случаях — сначала тихий, а затем взрывной «американский». При этом, проследив динамику эпидемии, уже можно предсказать, по какому пути пойдет развитие болезни в России.

Два сценария развития эпидемии были обозначены главврачом московской ГКБ №40 Денисом Проценко президенту Владимиру Путину, когда 24 марта глава государства посещал больницу на Коммунарке. «С медицинской точки зрения сейчас описано по большому счету два сценария: „азиатский“ сценарий, когда это быстро стихает, и „итальянский“, когда это нарастает».

Эксперты предполагают, что развитие эпидемии в России будет представлять собой «что-то среднее» между «азиатским» и «европейским» сценариями Скриншот графиков развития пандемии, выстроенных университетом Джона Хопкинса

Кроме того «Азиатский» сценарий развития эпидемии характеризуется резким всплеском: в Китае, где и была впервые зафиксирована вспышка нового для всего мира заболевания, 20 января было известно о 264 заболевших, через пять дней их число перевалило за тысячу, а через три недели превысило показатель в 40 тысяч. На сегодня в Китае 82599 заболевших коронавирусом и 3314 умерших от этого вида инфекции.

«Европейский» сценарий характеризуется плавным, но непоколебимым ростом. Наиболее показательным его примером стала Италия, где число заболевших перевалило за первую десятку 22 февраля, через неделю превысило тысячу человек и постепенно достигло текущего показателя в 101739 заболевших, из которых 11591 — умерло. Позже к этим двум сценариям добавился еще и «американский»: в США (164359 заболевших, 3173 скончались) долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост, после чего страна вышла на первое место в мире по числу зараженных.

Всего в России на 31 марта было зарегистрировано 2334 заболевших, из которых 18 — скончались. В Центральном федеральном округе сегодня 1803 инфицированных: самое большое их число — 1613 — в Москве. В Северо-Западном ФО — 178 заразившихся, в Приволжском ФО — 107, в Уральском ФО — 60, в Южном ФО — 53, в Дальневосточном ФО — 52, в Сибирском ФО — 41, в Северо-Кавказском ФО — 34.

Для построения графиков в России пока мало данных, но пока в федеральных округах эпидемия развивается по «европейскому» сценарию Инфографика URA.RU на основании данных портала coronavirus-monitor.ru

В двух наиболее густонаселенных центрах страны — Москве и Санкт-Петербурге ситуация развивается по европейской экспоненте. В столице 15 марта (первая официальная статистика по заболевшим) было зафиксировано 34 случая заражения и все последующие дни к ним прибавлялось от 12 до 71, а уже с 24 марта рост стал ускоряться — плюс 120-197 случаев. На сегодня именно в Москве зафиксирована и самая высокая смертность среди инфицированных — скончалось 11 человек. В Санкт-Петербурге динамика также оказалась плавной, но устойчивой: число зараженных с 15 по 30 марта выросло с 6 до 50 прибавлениями по 3-11 человек день. Здесь смертность составляет 2 человека.

Другие регионы Центрального федерального округа, также демонстрируют «европейский» сценарий развития эпидемии. Липецкая область показывает рост числа заболевших с 23 марта, Тульская — с 27 марта, а Белгородская область — с 28-го. Только Ивановская область показала «американский» рост — с 19 по 26 марта здесь был один заболевший, а затем за четыре дня их количество выросло до девяти. В СЗФО только в одном регионе развитие эпидемии пошло по «американскому» сценарию — в Республике Коми с 15 по 24 марта фиксировался один случай заболевания, после чего за три дня число инфицированных увеличилось с 3 до 22.

В каждом федеральном округе РФ есть регион, выделяющийся по темпам роста заболевания и дающий понимание о сценарии развития болезни Инфографика URA.RU на основании данных портала coronavirus-monitor.ru

Смешение сценариев имело место и в ЮФО — на Крымском полуострове (Крым и Севастополь) резкое прибавление числа заболевших случилось всего за неделю (с 23 по 31 марта) один заболевший быстро «превратился» в 21. А вот в Краснодарском крае — показатель плавно вырос за четыре дня с 5 до 17 заболевших. В СКФО самое большое число заболевших (9) приходится на Чеченскую Республику — она же показала и резкий, «азиатский» скачок числа заболевших с одного 26 марта до девяти 30-го числа. Ставропольский край (6) и Кабардино-Балкария (6) хоть и имеют заметное для округа число заболевших, демонстрируют распространение болезни по «европейскому» сценарию.

У полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана — уникальная ситуация в одном из регионов — эпидемия здесь стала развиваться по опасному «американскому» сценарию Фото: szfo.gov.ru

В Приволжском ФО «азиатское» развитие эпидемии продемонстрировала Самарская область (14 заболевших) и Татарстан (14), а вот Пермский край (13), Кировская (12) и Нижегородская (11) области росли «по-европейски» стабильно и плавно. В остальных девяти регионах ПФО инфекция также распространяется по европейскому сценарию.

В Уральском федеральном округе уверенный плавный рост («европейский) демонстрировали Свердловская (с 1 до 33 заболевших за две недели) и Челябинская области (с 1 до 15 за неделю). Красноярский край (14 инфицированных) и Новосибирская область (9) — два из 12 регионов Сибирского ФО — также демонстрировали «европейский» сценарий развития болезни. Тогда как Республика Бурятия показала «азиатский» скачок заболеваемости — с 25 по 31 марта здесь было выявлено 19 заболевших.

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев предположил, что в дальнейшем эпидемиологическая ситуация в России станет развиваться по своему сценарию, который будет похож и на «европейский», и на «азиатский».

«Мы заметно растем — но это повторяет и европейский, и азиатский сценарии — там тоже все сначала росло по экспоненте. Однако в случае с азиатским быстро выровнялось в плоскость и довольно быстро исчерпалось. И нам, конечно, легче было бы пережить азиатский сценарий. Но сейчас ввели карантинные меры, дальше мы ощутим рост — последствия шашлычно-пикниковой безалаберности. Затем, я очень надеюсь, ситуация начнет стабилизироваться и кривые графиков перейдут в плоскость без дальнейшего роста. Строить дальнейшие прогнозы бесполезно», — объяснил эксперт.

Он уточнил: шансы пройти вирус «по-азиатски» уменьшаются при поправке на «куда меньшую собранность россиян в сравнении дисциплинированным Китаем».

Оперативно получить комментарии в большинстве полпредств президента РФ сегодня не удалось. В УрФО никаких особых подходов к регионам, демонстрирующим наиболее заметный рост числа заболевших, пока не будет. «Те меры и рекомендации, которые разработал федеральный штаб, должны неукоснительно исполняться регионами. Все силы и средства необходимо направить на исполнение этих решений. Аппарат полпреда президента обеспечивает строгий контроль и в ежедневном режиме отслеживает ситуацию», — пояснил URA.RU полномочный представитель президента на Урале Николай Цуканов. В аппарате главы Сибирского федерального округа пояснили, что «стараются сегодня не комментировать ситуацию, поскольку все изменяется каждую минуту».