Некоторые сотрудники ЧОПов уже остались без работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Частные охранные предприятия (ЧОП) из-за коронавируса начали сокращать сотрудников. Об этом заявил руководитель Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов.

«Мы, как и весь бизнес, чувствуем только спад спроса. Сокращаются наряды охраны, „физика“ заменяется на технические средства», — цитируют Козлова «Известия». По словам собеседника издания, закрытый торгово-развлекательный центр требует на порядок меньшего количества охранников, чем работающий.

Специалисты отмечают, что наиболее востребованными у россиян стали системы сигнализации. По информации руководителя компании «Delta Системы безопасности» Андрея Цыбакова, спрос на них вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он наблюдается не только в Москве, но и в Челябинске, Казани, Екатеринбурге и Самаре.

Руководитель одного из московских охранных предприятий считает, что из-за сокращения количества сотрудников в России может вырасти преступность. Оставшиеся без работы охранники могут представлять угрозу при неблагоприятном развитии пандемии. Например, на днях в Останкинском районе Москвы двое мужчин в форме с надписью «охрана» потребовали от вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им тысячу рублей за молчание. Они пригрозили женщине полицией за нарушение карантина.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса около миллиона москвичей могут остаться без работы. В некоторых отраслях с рынка уйдут 50% компаний. Речь идет в основном о сфере услуг, за исключением туризма.

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса станет серьезным испытанием для рынка труда. Он подчеркнул, что российские власти пытаются минимизировать негативные последствия пандемии, передает «Федеральное агентство новостей».

В России за сутки зафиксировали 771 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего болеют 3 548 человек.