Десятки пермских медиков отправлены на карантин из-за коронавируса

В Пермском крае 40 медицинских работников из различных учреждений отправлено на карантин из-за коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минздрава, пояснив, что уже всем медикам нашли замену.
«Всего на карантине 40 медицинских работников (из разных учреждений). На карантин отправили тех, кто прибыл из-за границы или контактировал с прибывшими оттуда», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава. Там уточнили, что для всего персонала, отправленного на карантин, организовали замену.
При этом там отказались называть данные о количестве врачей из пермского онкодиспансера, которых отправили на карантин после контакта с главным врачом учреждения Максимом Мезенцевым. Руководитель диспансера после возвращения из заграницы не ушел на обязательный карантин, провел совещания, а после был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подтверждено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе введен режим повышенной готовности и в связи угрозой распространения вируса действует ряд ограничений.
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