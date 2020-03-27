26 марта 2020
25 марта 2020

Десятки пермских медиков отправлены на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
40 пермских медиков помещено на карантин после контакта с потенциальными носителями COVID-19Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае 40 медицинских работников из различных учреждений отправлено на карантин из-за коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минздрава, пояснив, что уже всем медикам нашли замену.

«Всего на карантине 40 медицинских работников (из разных учреждений). На карантин отправили тех, кто прибыл из-за границы или контактировал с прибывшими оттуда», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава. Там уточнили, что для всего персонала, отправленного на карантин, организовали замену.

При этом там отказались называть данные о количестве врачей из пермского онкодиспансера, которых отправили на карантин после контакта с главным врачом учреждения Максимом Мезенцевым. Руководитель диспансера после возвращения из заграницы не ушел на обязательный карантин, провел совещания, а после был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подтверждено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе введен режим повышенной готовности и в связи угрозой распространения вируса действует ряд ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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