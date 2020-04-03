Лидер «Справедливой России» Миронов предложил перенести 9 Мая

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Парад 9 мая. Пермь, музыка, барабан, барабанщики, парад победы
Перенести парад могут на летоФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Парад Победы, который должен состояться на Красной площади 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, при необходимости из-за ситуации с коронавирусом можно перенести на 24 июня. Такое мнение озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Эпидемия внесла серьезные коррективы в жизнь страны, в том числе в подготовку великого праздника нашего народа. Из-за пандемии уже отменяется прибытие многих гостей из-за рубежа», — приводит слова Миронова пресс-центр лидера эсеров. Миронов назвал перенос парада Победы крайней мерой, при этом напомнил, что именно 24 июня прошел исторический победный Парад 1945 года.

Ранее в Кремле из-за ситуации с коронавирусом рассматривали новые варианты проведения парада Победы. Сообщалось о наиболее вероятных двух сценариях: без зрителей или с переносом на более позднюю дату. После чего в Минобороны заявляли, что подготовка к параду Победы идет по плану, решений об изменении формата и даты не принималось.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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