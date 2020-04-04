В Екатеринбурге решают вопрос об аресте поджигателя бараков, из-за которого погибли восемь человек

Следователи требуют арестовать поджигателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Екатеринбурга в ближайшие часы примет решение об аресте екатеринбуржца Александра Понкратова, подозреваемого в поджогах домов. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском суде столицы Урала. Накануне во время допроса пироман признался в поджоге двухэтажного барака на Омской, 91 в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.

Теперь сотрудники Следственного комитета ходатайствуют о заключении его под стражу. «Материалы в суд уже поступили, в ближайшее время начнется их рассмотрение», — сообщили URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурге.

Самого Понкратова в зале не будет — судебный процесс будет организован по видеоконференцсвязи с ИВС. Как пояснили в суде, это связано с ограничениями в работе судебных органов, введенными на время карантинных мероприятий из-за коронавирусной инфекции.

Дом на Омской, 91 в Екатеринбурге сгорел в ночь с 26 на 27 марта. В огне погибли семь человек, восьмая жертва пожара позже скончалась в больнице. Подозреваемого поймали в ночь на 2 апреля с поличным, когда он поджигал барак на улице Шефской.

Позже на допросе он признался и в других поджогах: на улицах Авангардной, 7, 40 лет Октября, 31 и 39, Шефской, 22а, а также на перекрестке Балаклавском, 3. По словам пиромана, он спьяну забредал в дома и разводил в подъездах костры. Он женат, работал сборщиком мебели, снимал квартиру на бульваре Культуры. Расследование резонансного уголовного дела ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.