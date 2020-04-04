Специалисты по насекомым объяснили, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса

Исследования провели в Китае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Насекомые, которые появятся на территории России с приходом весны и лета, не усугубят ситуацию с распространением COVID-19, так как не являются переносчиками инфекции. Таким мнением с URA.RU поделились энтомологи (специалисты, занимающиеся изучением насекоых).

«Насекомые не являются разносчиками COVID-19. Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус. Поэтому бояться в этом смысле нечего», — заявил в разговоре с URA.RU энтомолог, специалист по ДНК Константин Китаев.

В целом насекомые, такие как комары, являются разносчиками инфекций, однако, на сегодняшний день у научного сообщества нет информации о том, что они способны разносить коронавирус, добавляет энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова. «Малярия, желтая лихорадка, лихорадка денге — они переносят много разных болезней. Но данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет. То же самое можно отнести, например и к мухам. Теоретически можно представить, что больной человек чихнул на руку, на эту руку моментально села муха, а потом перелетела на другого человека и заразила его, но вероятность крайне мала», — рассказала в беседе с URA.RU Ловцова.

Ранее в разговоре с URA.RU президент зоозащитного фонда «Спаси меня», ветеринар Карен Даллакян заявлял, что кошки и собаки не могут болеть COVID-19 и являться его переносчиками. Это мнение подтверждали слова теледоктора Александра Мясникова, который заявлял, что у медицинского сообщества нет данных, о передаче коронавируса между домашними животными и людьми. Однако позднее китайские ученые обнаружили, что животные могут быть заражены новой инфекцией. В крови более десяти бродячих кошек в Ухане они обнаружили антитела к COVID-19.