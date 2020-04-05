Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом в стране не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он посоветовал бизнесменам не «не впадать в психоз», а найти новые возможности для продолжения работы предприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки.
В разговоре с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым Решетников отметил, что для предпринимателей в данный момент важно не поддаться пессимистическим настроениям, пишет РБК. «Не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — отметил Решетников. По его мнению, предприниматели должны прийти к компросиму в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и продолжения работы предприятия.
По предположению министра, ограничительные меры могут затянутся на более долгий срок, чем предполагалось изначально. Он также отметил, что сейчас в правительстве обсуждают возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса. «Эта мера очень дорогая, но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно», — признал Решетников.
Выступая перед россиянами с первым обращением 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он потребовал от работодателей сохранить сотрудникам их зарплату. При этом глава государства анонсировал для бизнеса сокращение ставки страховых взносов с 30 до 15%. Во время второго обращения (2 апреля) Путин заявил, что нерабочие дни будут продлены до конца апреля. Власти пообещали бизнесу ввести налоговые каникулы сроком на полгода, а также введен мораторий на банкротство.