Президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к нации в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекции в стране. Трансляция ожидается после 16:00 по московскому времени.
Предполагается, что российский лидер вновь затронет вопросы борьбы с распространением коронавируса и ухудшением экономической ситуации в России. Вероятно, он также объявит продления режима всеобщей самоизоляции в стране. Ранее о необходимости принятия данной меры заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как отметил сам президент, ситуация с COVID-19 в стране усложняется.
В данный момент Путин заканчивает подготовку текста выступления. Как ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет транслироваться ориентировочно после 16:00. Трансляцию выступления российского президента можно увидеть на youtube-канале RT.
Предыдущее обращение Владимира Путина к россиянам прошло 25 марта. В нем глава государства предложил ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории России. В частности, он объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Помимо этого, российский лидер предложил ввести каникулы по кредитам и ипотеке для россиян, потерявших треть дохода. В ходе выступления также были озвучены меры поддержки малого и среднего бизнеса.