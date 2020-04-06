Темп заболеваемости коронавирусом в России увеличивается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля, 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления ВОЗ пандемии. По данным сайта virus-zone, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 1 274 179 (+47 824 за ночь), вылечились 262 217 заболевших (+8 362), погибли 69 433 (+2 920).

США остаются лидерами по заболеваемости коронавирусом. Там соответствующий диагноз зарегистрирован уже у 336 673 человек. На втором месте — Испания, где вирус диагностирован у 131 646 человек. На третьем — Италия -128 948 зараженных, далее Германия — 100 123 и Франция — 92 839.

Сценарий распространения коронавируса в России

В России началась вторая нерабочая неделя для профилактики распространения коронавируса. Темп заболеваемости коронавирусом в России увеличивается. На данный момент зафиксировано 5 389 (+658) подтвержденных случая болезни, 355 человек смогли излечиться и 45 — умерли.

Пока РФ движется по оптимистичному сценарию распространения коронавируса, заявила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. К слову, профессор Анатолий Альштейн в разговоре с URA.RU предположил, что распространение вируса в стране может пойти по немецкому сценарию , когда регистрируется низкий уровень смертности от инфекции.

Коронавирус в России

Премьер-министр Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Кроме того, управляющим компаниям нельзя начислять пени за неуплату взносов за капремонт и отключать неплательщикам доступ к услугам. Но депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина считает, что этих мер недостаточно. Она попросила Владимира Путина выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей и освободить малый и средний бизнес от налогов на полгода. Помощи у правительства просят также мусоровывозящие компании, которые вскоре могут закрыться. За первую неделю карантина выручка регоператоров упала в несколько раз, но при этом мусора стало значительно больше.

Негативно сказался карантин и на рынке недвижимости. В России может встать около трети строек жилья, а цены на недвижимость в новостройках могут рухнуть на 20-30%. Общие потери российской экономики из-за нерабочего апреля могут составить 3% ВВП. Но эксперты предполагают, что рост экономики вернется во втором полугодии. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.

Коронавирус в мире

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов в связи с коронавирусом. Дело в том, что симптомы коронавируса у политика сохраняются уже на протяжении десяти дней — с того момента, как тест на Covid-19 показал положительный результат. Главными признаками заболевания, по информации ВОЗ, являются высокая температура, лихорадка и озноб.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США удастся не дойти до озвученных ранее прогнозируемых 100 тысяч смертей от коронавируса . Ранее он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч. Между тем почти 1,7 миллиона американцев на сегодняшний день прошли проверки на коронавирус.

Что пишут СМИ

В Турции успешно прошла испытания вакцина от новой инфекции . Животным с помощью микроигл на лейкопластыре ввели вакцину. Теперь врачам предстоит выяснить, сможет ли вакцина защитить человека.

Российский эпидемиолог профессор Александр Горелов считает, что вакцина является наиболее эффективным способом профилактики коронавируса . Больше, по его мнению, лекарств и препаратов от коронавируса нет.