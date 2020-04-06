05 апреля 2020

Коронавирус: последние новости 6 апреля. Путина просят выплатить россиянам по 50 тысяч, озвучен главный симптом Covid-19, отменены штрафы за неуплату ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Темп заболеваемости коронавирусом в России увеличиваетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля, 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления ВОЗ пандемии. По данным сайта virus-zone, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 1 274 179 (+47 824 за ночь), вылечились 262 217 заболевших (+8 362), погибли 69 433 (+2 920).

США остаются лидерами по заболеваемости коронавирусом. Там соответствующий диагноз зарегистрирован уже у 336 673 человек. На втором месте — Испания, где вирус диагностирован у 131 646 человек. На третьем — Италия -128 948 зараженных, далее Германия — 100 123 и Франция — 92 839.

Сценарий распространения коронавируса в России

В России началась вторая нерабочая неделя для профилактики распространения коронавируса. Темп заболеваемости коронавирусом в России увеличивается. На данный момент зафиксировано 5 389 (+658) подтвержденных случая болезни, 355 человек смогли излечиться и 45 — умерли.

Пока РФ движется по оптимистичному сценарию распространения коронавируса, заявила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. К слову, профессор Анатолий Альштейн в разговоре с URA.RU предположил, что распространение вируса в стране может пойти по немецкому сценарию, когда регистрируется низкий уровень смертности от инфекции.

Коронавирус в России

Премьер-министр Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Кроме того, управляющим компаниям нельзя начислять пени за неуплату взносов за капремонт и отключать неплательщикам доступ к услугам. Но депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина считает, что этих мер недостаточно. Она попросила Владимира Путина выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей и освободить малый и средний бизнес от налогов на полгода. Помощи у правительства просят также мусоровывозящие компании, которые вскоре могут закрыться. За первую неделю карантина выручка регоператоров упала в несколько раз, но при этом мусора стало значительно больше.

Негативно сказался карантин и на рынке недвижимости. В России может встать около трети строек жилья, а цены на недвижимость в новостройках могут рухнуть на 20-30%. Общие потери российской экономики из-за нерабочего апреля могут составить 3% ВВП. Но эксперты предполагают, что рост экономики вернется во втором полугодии. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.

Коронавирус в мире

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов в связи с коронавирусом. Дело в том, что симптомы коронавируса у политика сохраняются уже на протяжении десяти дней — с того момента, как тест на Covid-19 показал положительный результат. Главными признаками заболевания, по информации ВОЗ, являются высокая температура, лихорадка и озноб.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США удастся не дойти до озвученных ранее прогнозируемых 100 тысяч смертей от коронавируса. Ранее он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч. Между тем почти 1,7 миллиона американцев на сегодняшний день прошли проверки на коронавирус.

Что пишут СМИ

В Турции успешно прошла испытания вакцина от новой инфекции. Животным с помощью микроигл на лейкопластыре ввели вакцину. Теперь врачам предстоит выяснить, сможет ли вакцина защитить человека.

Российский эпидемиолог профессор Александр Горелов считает, что вакцина является наиболее эффективным способом профилактики коронавируса. Больше, по его мнению, лекарств и препаратов от коронавируса нет.

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