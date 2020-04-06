05 апреля 2020

Мусоровывозящие компании предупредили об угрозе коллапса из-за коронавируса. Общепиты закрыты, а россияне перестают платить

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Виды города. Курган, департамент строительства, мешок с мусором, контейнер для мусора
Выручка регоператоров упала в несколько разФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Мусоровывозящие компании намерены прекратить работу, если не дождутся мер федеральной поддержки. Главная причина — экономическая: закрывшийся общепит перестал заказывать вывоз мусора, а физические лица постепенно перестают его оплачивать.

«Пандемия напрямую сказалась на собираемости платежей. Около 90% юридических лиц ушли на обязательные каникулы и перестали заказывать услугу по вывозу ТКО. Уже в апреле регоператоры не получат от них платежи», — рассказала «Коммерсанту» глава комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун. По ее словам, только за первую неделю карантина выручка регоператоров упала в несколько раз. При этом некоторым компаниям приходится работать круглосуточно. «Регоператоры переведены на усиленный режим работы, привлечены дополнительная техника и экипажи, мобилизованы все технические и логистические службы, оперативно корректируются графики вывоза с учетом карантинных мероприятий», — сообщили в УК «Региональный оператор».

Ранее Минприроды и компания «Российский экологический оператор» попросили правительство выделить 30 миллиардов рублей, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях распространения коронавируса. Известно, что 17 региональных операторов оказались на грани банкротства, в том числе из-за неплатежей граждан. В Минприроды предупреждают, что это угрожает региону мусорным коллапсом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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