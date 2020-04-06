Мусоровывозящие компании намерены прекратить работу, если не дождутся мер федеральной поддержки. Главная причина — экономическая: закрывшийся общепит перестал заказывать вывоз мусора, а физические лица постепенно перестают его оплачивать.
«Пандемия напрямую сказалась на собираемости платежей. Около 90% юридических лиц ушли на обязательные каникулы и перестали заказывать услугу по вывозу ТКО. Уже в апреле регоператоры не получат от них платежи», — рассказала «
Ранее Минприроды и компания «Российский экологический оператор» попросили правительство выделить 30 миллиардов рублей, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях распространения коронавируса. Известно, что 17 региональных операторов оказались на грани банкротства, в том числе из-за неплатежей граждан. В Минприроды предупреждают, что это угрожает региону мусорным коллапсом.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «