Губернатор Челябинской области заявил о новых зараженных коронавирусом

Алексей Текслер рассказал об итогах первой недели карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новосибирский центр «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом у 31 (+4) жителя Челябинской области. Об этом сообщил 6 апреля на брифинге глава региона Алексей Текслер.

«Еще у одного южноуральца условно-положительный диагноз», — рассказал губернатор. Также, по его словам, заведено 15 административных дел на нарушителей режима самоизоляции.

Накануне заболевших было 27 человек — это жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Верхнеуральска, Кизильского района и Брединского района. Условно-подтвержденных случаев коронавируса в области было зарегистрировано пять, из них четыре новых. Одним из заболевших стал семимесячный ребенок.

Введенный 31 марта режим всеобщей самоизоляции продлится до 19 апреля. Тесты на COVID-19 делают в шести лабораториях региона. Также власти обозначили срок, когда карантин и связанные с ним ограничения могут быть отменены.