07 апреля 2020

Губернатор Челябинской области заявил о новых зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , медицинская маска, текслер алексей
Алексей Текслер рассказал об итогах первой недели карантинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новосибирский центр «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом у 31 (+4) жителя Челябинской области. Об этом сообщил 6 апреля на брифинге глава региона Алексей Текслер.

«Еще у одного южноуральца условно-положительный диагноз», — рассказал губернатор. Также, по его словам, заведено 15 административных дел на нарушителей режима самоизоляции.

Накануне заболевших было 27 человек — это жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Верхнеуральска, Кизильского района и Брединского района. Условно-подтвержденных случаев коронавируса в области было зарегистрировано пять, из них четыре новых. Одним из заболевших стал семимесячный ребенок.

Введенный 31 марта режим всеобщей самоизоляции продлится до 19 апреля. Тесты на COVID-19 делают в шести лабораториях региона. Также власти обозначили срок, когда карантин и связанные с ним ограничения могут быть отменены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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