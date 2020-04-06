Семь челябинцев с подозрением на коронавирус задержаны на улице за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области задерживает нарушителей режима самоизоляции (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Сотрудники полиции составили протоколы на семерых жителей Челябинской области, которым из-за подозрения на коронавирус было предписано находиться дома, однако они нарушили режим самоизоляции. Материалы на них направлены в суды, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Калининском районе выявили 45-летнюю женщину, которая, вопреки выданному ей предписанию о соблюдении режима изоляции по месту проживания, находилась в общественном месте на значительном удалении от адреса проживания. Сотрудники ДПС на въезде в Челябинск со стороны Уфимского тракта выявили 32-летнюю жительницу Сосновского района, которая на основании врученного ей Роспотребнадзором постановления должна была находиться на изоляции по месту проживания», — рассказали в ГУ МВД области.

Челябинские участковые во время проверок по месту проживания жителей, которым выдали постановления о самоизоляции, выявили еще двух нарушителей — 43-летнего и 47-летнего мужчин. Режим самоизоляции проигнорировала 42-летняя жительница Магнитогорска. Такой же случай зарегистрирован в Троицке. Еще один штраф получил челябинец, прилетевший из-за границы в конце марта. Он покинул квартиру, где должен был находиться 14 дней в режиме самоизоляции.

«По выявленным фактам материалы направляются в суды для принятия решения о привлечении граждан к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей», — добавили в полицейском главке.