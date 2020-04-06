Российским туристам, потерявшим путевки из-за коронавируса, смогут вернуть деньги только в 2022 году

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству страны до 2022 года заморозить возврат денег туристам за отмененные туры, чтобы поддержать туроператоров в условиях кризиса. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
«АТОР просит правительство утвердить право туроператора на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса пакетные туры», — говорится на сайте ассоциации. Вместо реальных денег туристам предлагают выдавать депозитный сертификат, который можно потратить на поездку или вернуть деньгами после определенного времени. В АТОР уточняют, что только это позволит операторам запустить работу после восстановления туристических направлений.
Ситуация на рынке усложняется тем, что пандемия коронавируса пришлась на период, когда туроператоры готовились к летнему сезону и значительные средства платили гостиницам и перевозчикам. Принуждение к одномоментной выплате приведет к тому, что турфирмы будут закрываться и не смогут выполнить обязательства перед теми туристами, которые согласны на перенос сроков поездки.
Ранее в Госдуме пообещали, что россиянам полностью компенсируют туры, приобретенные до пандемии. Туроператоры прекратили отправлять туристов за пределы России 19 марта, сообщает агентство Nation News. С 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами. Причиной стала пандемия коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.
По последним данным, в РФ зафиксировано 5 389 случаев заболевания, 355 человек излечились, 45 умерли. Больше половины жителей заразились уже внутри страны.
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