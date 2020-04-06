Уральским пенсионерам не разрешат уезжать в сады на время самоизоляции

Пенсионеры не смогут уехать на дачи из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Южном Урале садоводам в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса не разрешат покинуть квартиры. Об этом 6 апреля на брифинге заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Пока не принято никаких послаблений относительно садоводов. Да и температурный режим еще не таков, чтобы люди активно поехали в сады», — сказал глава региона. Текслер также уточнил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшаться не будет, то отдельные послабления могут быть сделаны позже. «Но на этой неделе никаких послаблений на этот счет точно не будет», — заключил он.

Ранее вопрос начала дачного сезона в условиях изоляции обсуждался в Перми на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение проработать вопрос продажи саженцев и обеспечения возможности выезда садоводов — прежде всего пенсионеров — на огородные участки, сообщает « Комсомольская правда».

В департаменте информационной политики Свердловской области журналисту URA.RU не смогли оперативно предоставить информацию о мерах для организации дачного сезона. Заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО Галина Липатова обещала прокомментировать ситуацию позже.

В России за сутки зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего COVID-2019 инфицированы 6343 человека. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля.

Ранее россиянам разрешили посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома.