После отъезда полицейских банкет продолжился Фото: скриншот с видео

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Алапаевске (Свердловская область) кафе GOLD продолжает работать в обычном режиме. Ночью жители соседних домов звонили в полицию и по телефону 112 с жалобами на шум.

«По словам горожан, которые обратились ко мне, в кафе каждые выходные по ночам играет громкая музыка, которая мешает спать. Надеялись, что из-за карантина наступит тишина, но ничего не изменилось», — рассказал URA.RU ветеран МВД Сергей Самков, к которому горожане обратились за помощью.

По словам местных жителей, по вызову приехал наряд полиции. «Полицейские не заходили внутрь, так как в в кафе, насколько я знаю, были местные мажоры — дети работников горадминистрации. Их всему городу известные автомобили стояли во дворе и видны на записи. На улице полицейский о чем-то поговорил с Чингизом Сулеймановым, сыном хозяина кафе. После разговора Чингиз показал скрещенные руки, мол, закрывает заведение, погас свет. Как только полицейские уехали, в кафе вновь включили громкую музыку и продолжили банкет», — рассказал очевидец. Мужчина снял на видео момент, когда кафе приезжали полицейские. Ролик размещен в группе во «ВКонтакте» Alapaevsk News.

«К сожалению, предприниматель, которому принадлежит это заведение, в погоне за прибылью забыл о мерах предосторожности в связи с коронавирусом, а также то, что его кафе может стать источником заразы. Уместно будет напомнить представителям бизнеса и об уголовной ответственности в случае заражения людей. Выезжавший на место наряд полиции зафиксировал это безобразие составлением необходимых документов: и по факту шума, и по факту нарушения изоляции. С ночной дискотекой полиция разбирается в административном порядке. А по поводу карантина документы переданы из ОВД в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Дозвониться до владельца кафе редакции URA.RU не удалось. Однако известно, что в Алапаевске это не первый случай: 1 апреля суд закрыл кафе Rich, которое также игнорировало запрет. А жительница Алапаевска Анастасия Бушуева на своей странице в Сети заявила. что не будет соблюдать карантин после поездки в Таиланд. Ее вычислили и изолировали.