На Урале после скандала с туристкой, избежавшей карантина, лишился должности начальник полиции

После скандала с туристкой начальник полиции сменил место работы Фото: Анастасия Бушуеав, Instagram

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Начальник полиции Алапаевска (Свердловская область) подполковник Александр Болдырев лишился своей должности в этом городе после скандала с 33-летней местной жительницей Анастасией Бушуевой, которая публично отказалась от режима самоизоляции после поездки в Таиланд. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации Алапаевска.

«После скандала с Бушуевой на Болдырева повесили всех собак, что он не способен работать в условиях карантина по коронавирусу. Болдырев был на грани увольнения, но в главке ему удачно предложили перевод по ротации в Сухой Лог», — сообщил URA.RU инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что кадровые перестановки не связаны со скандалом, разгоревшимся из-за туристки, игнорировавшей карантин. «Александр Болдырев в соответствии с приказом начальника областного главка Александра Мешкова за № 156 от 31 марта текущего года назначен на должность руководителя ОВД Сухого Лога. К исполнению служебных обязанностей на новом посту Александр Владимирович приступит с понедельника, 6 апреля. Этим же приказом, его освободившееся кресло займет Эдуард Губер, возглавлявший до этого ОВД Кировграда. Желаю обоим руководителям взаимопонимания в коллективах, органах местной власти при решении задач по защите интересов граждан

Ранее URA.RU писало, что что Анастасия Бушуева на своей странице в Instagram выложила видео, в котором похвасталась, что недавно вернулась из Таиланда, но на карантин не ушла. СКР по поводу поведения свердловчанки проводит доследственную проверку. Саму туристку изолировали от общества, взяв с нее подписку о самолизоляции.