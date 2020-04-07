06 апреля 2020
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В газовой столице ЯНАО назвали путь завоза коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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На въезде и выезде в Новом Уренгое выставлены посты ГИБДД и РосгвардииФото: Instagram, страница Ивана Костогриза
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус в Новый Уренгой (ЯНАО) завезли местные жители, вернувшиеся из-за границы. Об этом заявил глава администрации города Иван Костогриз после обнародования сводки оперативного штаба вечером 6 апреля.

«Первоначальные носители вируса — их двое — вернулись из-за границы, а также из российского региона с неблагополучной обстановкой, — сообщил Иван Костогриз на своей странице в Instagram. — Остальные новоуренгойцы с подтвержденным диагнозом — из круга их общения». По словам мэра, из восьми заболевших пятеро сейчас находятся в больнице, трое — на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что федеральный центр «Вектор» в Новосибирске подтвердил сразу 16 случаев заражения жителей ЯНАО. Таким образом, общее число больных на Ямале достигло 26 человек.

Первый случай заболевания в регионе был зафиксирован 2 апреля, а уже на следующий день инфекцию подтвердили еще у 12 человек.

Режим всеобщей самоизоляции в ЯНАО продлен до конца апреля. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, предприятия приостановили перевахтовку, перемещения по дорогам округа ограничены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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