Представители обоих ритуальных агентств считают, что конкуренты нечестно добывают информацию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники шадринского отдела Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы передают данные об умерших местному похоронному бюро «Ритуал-Сервис», которое принадлежит их родственнику. Об этом сообщило Курганское УФАС. Представители бюро рассказали URA.RU, что их пытаются выжить конкуренты — агентство «Реквием», которое направило жалобу в УФАС.

Согласно жалобе, родственники из бюро передают компании «Ритуал-Сервис» информацию об умерших. «Родственники индивидуального предпринимателя имеют доступ к персональным данным умерших», — рассказали в областном УФАС. Также представителям умерших предлагали ускорить процесс вскрытия тел, если те воспользуются услугами фирмы.

В Шадринске в соседних зданиях находятся «Ритуал-Сервис» и отдел областного бюро. В последнем работает супруг и мать владелицы «Ритуал-Сервиса». По словам руководителя Союза похоронных организаций Курганской области Артура Пономарева, схема между учреждениями налажена. «Когда граждане привозят тело, информацию получает мать владелицы [„Ритуал-Сервиса“]. После это сразу к родственникам [умершего] приезжает Дмитрий Привалов [муж владелицы „Ритуал-Сервиса“] или его сын», — рассказал он URA.RU.

Сам Привалов заявил URA.RU, что «представители „Реквиема“ подкупили главных врачей и объявили, что станут монополистами в Шадринске. Также они устроили в судебный морг трех [своих] санитаров». По его мнению, конфликта интересов нет. Он добавил, что родственники умерших обращаются в морг только после обращения в ритуальное агентство.

Директор «Реквиема» Андрей Калачин подтвердил URA.RU, что обращался в УФАС. «Мы работаем по-совести и идем законным путем», — ответил он на обвинения Привалова.

По мнению начальника Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Александра Литвинова, жалобы связаны с борьбой похоронных агентств друг с другом. «Все предписания прокуратуры мы выполняем. Никаких претензий к нам нет», — добавил он в ответе URA.RU.