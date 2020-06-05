Власти ЯНАО уточнили информацию о COVID в главном научном центре

Работе Центра изучения Арктики ничего не угрожает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Научном центре изучения Арктики в Салехарде (ЯНАО) выявлен коронавирус у одного из сотрудников, сообщили URA.RU читатели. Официальные власти округа данную информацию сперва подтвердили, но вскоре опровергли.

«Теперь весь Центр [изучения Арктики] в зоне риска», — говорится в письме, поступившем в распоряжение агентства. Автор сообщения пожелал сохранить анонимность.

В окружном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили: у одного из сотрудников Центра действительно подозревали коронавирус. «Предварительно сообщалось, что результат анализа на коронавирусную инфекцию был положительным, но он не подтвердился, — рассказали в оперштабе. — Так как Центр с 23 марта работает в удаленном режиме, на его функционировании данный факт не отразился бы».

Научный центр изучения Арктики был создан в 2010 году по инициативе экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина (ныне занимает пост министра природы и экологии РФ — ред.). В конце прошлого года учреждение пережило смену руководства и частичную реорганизаицию.

Между тем, по данным на 5 июня в ЯНАО за сутки выявлено еще 45 заболевших, из них четверо — жители Салехарда. Наибольший прирост дали Новый Уренгой и Губкинский — 14 и 11 заразившихся соответственно. Все случаи COVID были выявлены либо у контактных лиц, либо у пациентов с симптомами ОРВИ.