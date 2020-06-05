Звезда «Ширли-Мырли» поделился воспоминаниями о Кокшенове

Валерий Гаркалин сказал, что Кокшенов обладал потрясающей творческой фантазией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин поделился воспоминаниями о своем друге и коллеге Михаиле Кокшенов, который скончался в возрасте 83 лет.

«Это грустная новость, невероятная. Потому что мне пришлось встречаться и работать с Мишей, сотрудничать с ним. Он обладал потрясающей творческой фантазией», — рассказал Гаркалин в интервью телеканала «Звезда».

По словам артиста, Михаилу Кокшенову было недостаточно быть успешным и знаменитым актером своего времени. Поэтому он также стал проявлять свои способности в режиссуре, в частности в жанре кинокомедии.

«Я принимал активное участие в его разработках и планах. Он знал, что через что-то смешное можно сказать об очень серьезных вещах», — добавил Валерий Гаркалин.

Ранее в беседе с телеканалом «360» художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Михаила Кокшенова «индивидуальностью». А народный артист России Борис Клюев признался RT, что Кокшенов «оставил яркий след в советском кино».

О смерти известного артиста первой сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. Позже эту информацию подтвердила супруга Кокшенова Наталья Лепехина. Артист умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Михаил Кокшенов снимался в фильмах «Не может быть», «Ширли-Мырли», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Спортлото-82», а также в «Ералаше» и других сериалах. Принимал участие в озвучке и дублировании фильмов. Он был кинорежиссером, сценаристом, носил звание Народный артист РФ, пишет радио Sputnik.

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