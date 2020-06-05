05 июня 2020
04 июня 2020

Авиакомпания «Ямал» начнет бесплатно возить часть пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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АТК «Ямал» перенесла акцию из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Ямал» с 18 июня начнет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны. Акция должна была пройти еще в майские праздники, однако этому помешала пандемия коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Бесплатные перевозки будут доступны до 28 июня. «На всех регулярных внутренних рейсах АО «АТК» Ямал» установлена скидка 100%», — говорится в сообщении компании. Рассчитывать на бесплатный перелет могут ветераны и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также приравненные к ним лица.

Также 100-процентная скидка полагается сопровождающим ветеранов. В «Ямале» уточнили, что бесплатно следовать с таким пассажиром может только один сопровождающий.

В конце апреля руководство авиакомпании «Ямал» решило вернуть деньги за все купленные ранее билеты с датой вылета с 16 марта по 1 июня. Рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса. Как рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, жители региона сдали больше 40 тысяч билетов, общая сумма выплат превысила 300 млн рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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