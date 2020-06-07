Пригожин предложил Шнурову вместе сходить в психбольницу

Ранее Сергей Шнуров предложил Пригожину и Валерии обратиться за помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал музыканту и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову обратиться в психиатрическую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева, известную также как Кащенко. Таким образом продюсер отреагировал на заявление Шнурова о том, что Пригожину и его супруге, певице Валерии, нужна медицинская помощь.

Ранее Валерия заявила, что Сергей Шнуров «напрасно очернил» ее мужа. По словам певицы, музыкант сам требовал помочь шоу-бизнесу, поэтому называть его героем нельзя. В ответ на это Шнуров отметил, что не болтает чепуху на каждом углу, и предположил, что певице и ее супругу нужна серьезная помощь.

«Мы могли бы сходить вместе с ним [Шнуровым] в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему», — заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Пригожин.

Также продюсер обратил внимание на то, что, обращаясь к Валерии, Шнуров назвал ее «тетей Лерой». «Валерия не помнит, чтобы Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей», — заявил продюсер, напомнив, что его жена и музыкант практически одного возраста.

Конфликт между Шнуровым, Пригожиным и Валерией разгорелась из-за высказывания мужа певицы Наташи Королевой Тарзана (Сергея Глушко). Он заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам вместо пенсионеров и врачей. Его заявление поддержал Иосиф Пригожин. По мнению продюсера, в ситуации с коронавирусом самыми уязвимыми оказались артисты, и в результате многие музыканты действительно оказались без средств к существованию.

В ответ на это Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал «людей божьих» помочь продюсеру и его супруге «кто чем может на еду». Позже продюсер разозлился на Шнурова — в том числе из-за того, что тот привлек в конфликт певицу Валерию, и пообещал музыканту «отдельный мужской разговор».

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