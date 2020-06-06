06 июня 2020

Шнуров ответил на новую критику Валерии. «Помощь нужна вам и муженьку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Группировка «Ленинград». Магнитогорск, шнуров сергей
Сергей Шнуров посоветовал своим оппонентам заняться делом Фото: Илья Московец © URA.RU
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Экономический кризис в России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин во время кризиса занимаются только пустыми разговорами. Об этом музыкант написал в Instagram.

Ранее Валерия заявила, что Сергей Шнуров «напрасно очернил» ее мужа. По словам певицы, Шнуров сам требовал помочь шоу-бизнесу, поэтому называть его героем нельзя.

«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть, даже медицинская. Я не болтаю чепуху на каждом углу, а собираю профсоюз. Займитесь уже каким-нибудь делом», — обратился музыкант к своим оппонентам.

Перепалка между Шнуровым, Пригожиным и Валерией разгорелась из-за высказывания мужа певицы Наташи Королевой Тарзана (Сергея Глушко). Он заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам вместо пенсионеров и врачей. Его поддержал Иосиф Пригожин, но осудил Сергей Шнуров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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