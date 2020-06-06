Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин во время кризиса занимаются только пустыми разговорами. Об этом музыкант написал в Instagram.
Ранее Валерия заявила, что Сергей Шнуров «напрасно очернил» ее мужа. По словам певицы, Шнуров сам требовал помочь шоу-бизнесу, поэтому называть его героем нельзя.
«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть, даже медицинская. Я не болтаю чепуху на каждом углу, а собираю профсоюз. Займитесь уже каким-нибудь делом», — обратился музыкант к своим оппонентам.
Перепалка между Шнуровым, Пригожиным и Валерией разгорелась из-за высказывания мужа певицы Наташи Королевой Тарзана (Сергея Глушко). Он заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам вместо пенсионеров и врачей. Его поддержал Иосиф Пригожин, но осудил Сергей Шнуров.
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