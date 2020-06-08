Россиян предупредили о штрафах за выгул собак без намордника

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Первомай в Челябинске. Челябинск, оскал, собака, злая собака, клыки, намордник, питбуль
Штраф за выгул собаки без намордника составит от 3 до 5 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для владельцев опасных пород собак предложили ввести штраф от 3 до 5 тысяч рублей за выгул своих питомцев без намордника. Соответствующие санкции появились в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

Подом для ввода нового штрафа послужили многочисленные новости о нападении собак на случайных прохожих. Так, в феврале в Подмосковье две собаки напали на чемпионку России по теннису Надежду Гуськову. Судя по чипам на животных, они принадлежали кому-то из жителей частного сектора.

В декабре прошлого года в ямальском селе Аксарка стая собак чуть не загрызла маленькую девочку. В момент нападения животных рядом находился их хозяин. Также в декабре в Челябинске собака бойцовской породы растерзала своего хозяина. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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