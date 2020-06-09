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Напомним, актер Михаил Ефремов попал в центре Москвы в серьезное ДТП . По предварительным данным, виновником аварии стал актер. Он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee и протаранил машину Lada. В результате водителя отечественного автомобиля зажало в салоне транспортного средства. Пострадавшего с перелом грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Против артиста возбудили уголовное дело .

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма», — цитирует Милонова «КП». Кроме того, он считает, что артиста нужно лишить всех ролей и званий. Если актер поймет, что ему это сходит с рук, он продолжит «алкоголические гонки», отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал наказать актера Михаила Ефремова, который стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве.

Если актер поймет, что ему это сходит с рук, он продолжит «алкоголические гонки», отметил депутат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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