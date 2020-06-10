09 июня 2020

Жириновский призвал арестовать Ефремова. «Он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна»

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Ефремов должен отправиться в колонию на 12 лет, считает политик Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в своем telegram-канале написал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна», — написал депутат. Он считает, что актер, по вине которого погиб человек, должен отправиться в колонию на 12 лет. В крайнем случае, как отметил политик, суд должен вынести меру наказания в виде отбывания срока в колонии-поселении.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, артист стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения Ефремов на Jeep Grand Cherokee протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины погиб в результате аварии. 9 июня суд отправил артиста под домашний арест.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент как «пьяный ужас» и потребовал посадить Ефремова в тюрьму. Также, по его словам, артиста нужно лишить всех ролей и званий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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