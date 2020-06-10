Водителей из ХМАО часами держат на границе региона из-за COVID

Водители проводят часы в ожидании очереди на КПП Фото: Александр Хильман

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за проверок автомобилистов на коронавирус на границе ХМАО и Свердловской области скапливаются пробки, в которых люди должны простаивать часами. Об этом URA.RU сообщил югорский общественник Александр Хильман.

По словам собеседника, водители вынуждены ждать очереди на проезд по два-три часа. «Ни в одном соседнем регионе ничего подобного нет, — рассказывает Хильман. — Только на въезде в ХМАО проводятся подобные проверки. Во многих машинах нет кондиционеров, в жаркую погоду ожидание становится по-настоящему мучительным».

При этом многим приходится простаивать по нескольку часов. Раньше поездки между «приграничными» населенными пунктами занимали не более получаса.

Общественник уверен, что эффективности от данных постов нет, тем более, что, как он утверждает, контроль формальный: у водителей лишь переписывают данные и даже не проверяют их самочувствие. Хильман пояснил, что целесообразней было бы контролировать тех, кто прибывает в регион на поезде.

В окружном УМВД опровергают наличие пробок на указанном посту. «Никаких пробок в районе поста Советский 10 июня не было, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе окружного полицейского управления. — Да, скопления машин бывают, но даже если пробка получасовая, обычно поступает миллион жалоб, сегодня ничего подобного не было, специально проверили по журналам обращений».

Ранее URA.RU рассказывало о многочасовых пробках, которые возникали на дорогах после того, как были выставлены посты для контроля водителей на коронавирус. В апреле правительством ХМАО для организации КПП на всех федеральных трассах при въезде в регион были выделены шесть миллионов рублей из резервного фонда округа.