Следователи будут искать, кто продал наркотики Ефремову

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Ефремов в суде признал свою вину , ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура выяснила, что актер во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения . Авария произошла в понедельник вечером, внедорожник. которы управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водителя отечественной машины доставили в больницу в тяжёлом состоянии, но спасти его врачам не удалось .

Как сообщили в столичном главке МВД, в ходе следствия «установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами». Уголовное дело в отношении актера Михаила ефремова было передано в Главное следственное управление ГУМВД по Москве для расследования, пишет РИА «Новости».

Полицейские установили факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП в центре Москвы. Следствие возбудило уголовное о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств дорожной аварии.

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