10 июня 2020

Следователи будут искать, кто продал наркотики Ефремову

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Следователям предстоит выяснить, кто продал актеру наркотики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Полицейские установили факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП в центре Москвы. Следствие возбудило уголовное о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств дорожной аварии.

Как сообщили в столичном главке МВД, в ходе следствия «установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами». Уголовное дело в отношении актера Михаила ефремова было передано в Главное следственное управление ГУМВД по Москве для расследования, пишет РИА «Новости».

Ранее прокуратура выяснила, что актер во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Авария произошла в понедельник вечером, внедорожник. которы управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водителя отечественной машины доставили в больницу в тяжёлом состоянии, но спасти его врачам не удалось.

Ефремов в суде признал свою вину, ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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