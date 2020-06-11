Продюсер «Ласкового мая»: Ефремов наводил на всех ужас

В нетрезвом состоянии Михаил Ефремов ведет себя неадекватно, заявляет продюсер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Евремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызывает ужас у всех окружающих. Об этом заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Как рассказал Разин, ранее он встречался с актером на кинофестивале «Кинотавр», где Ефремов постоянно находился в нетрезвом состоянии. «Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих», — написал продюсер в своем Instagram.

Вместе с тем Разин заявил, что почти половина звезд отечественной эстрады — «наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ», однако полиция закрывает на это глаза. «Государство и правоохранительные органы должны, несмотря ни на какие политические взгляды и звания, привлекать к ответственности таких людей», — отметил продюсер.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня в Москве. В нетрезвом виде он начал пересекать двойную сплошную и столкнулся с другим автомобилем. Позднее его водитель погиб в больнице.

Ефремова задержали и отправили под домашний арест до 9 августа, напоминает «Утро.ру». Позже экспертиза установила, что в момент ДТП в крови актера, помимо следов алкоголя, содержались наркотические вещества, пишет «Дни.ру».

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