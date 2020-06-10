09 июня 2020
08 июня 2020

Челябинский губернатор назвал дату открытия баз отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области открываются базы отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Челябинские базы отдыха, санатории и профилактории, имеющие медицинские лицензии, возобновят работу в полноценном режиме уже с 15 июня. Все остальные — с 1 июля, заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов 10 июня.

«В ближайшее время начнется оздоровительный сезон. С 15 июня откроются учреждения, имеющих медицинские лицензии. Остальные — с 1 июля. С 1 июля также начнется детская оздоровительная кампания. Прошу обеспечить должным образом подготовку детских лагерей. Сделать все, чтобы дети могли отдохнуть безопасно, интересно, с пользой», — сказал губернатор.

На утро 10 июня в регионе подтверждены 4245 (+116 за сутки) случаев коронавируса. Выздоровели и выписаны 2099 (+132) человек. 18 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19, число погибших выросло до 66 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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