Челябинский губернатор назвал дату открытия баз отдыха

В Челябинской области открываются базы отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинские базы отдыха, санатории и профилактории, имеющие медицинские лицензии, возобновят работу в полноценном режиме уже с 15 июня. Все остальные — с 1 июля, заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов 10 июня.

«В ближайшее время начнется оздоровительный сезон. С 15 июня откроются учреждения, имеющих медицинские лицензии. Остальные — с 1 июля. С 1 июля также начнется детская оздоровительная кампания. Прошу обеспечить должным образом подготовку детских лагерей. Сделать все, чтобы дети могли отдохнуть безопасно, интересно, с пользой», — сказал губернатор.

На утро 10 июня в регионе подтверждены 4245 (+116 за сутки) случаев коронавируса. Выздоровели и выписаны 2099 (+132) человек. 18 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19, число погибших выросло до 66 человек.