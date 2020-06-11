10 июня 2020
09 июня 2020

В ЯНАО дикая собака за день напала на десять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, собака, пес, решетка, зубы, злая собака, клыки, агрессия, овчарка, немецкая овчарка
На поиски собаки уже отправились специалисты (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде агрессивная собака покусала десять человек за день. Среди жертв нападения есть дети. Как сообщили URA.RU в компании «Салехарддорстрой», которая занимается отловом бродячих животных в столице ЯНАО, специалисты патрулируют районы, где может находиться собака.

«Специалисты службы по отлову безнадзорных животных „Салехарддорстроя“ сегодня с раннего утра патрулируют в постоянном режиме районы Комбинат, Речпорт, Гидропорт для поиска и отлова собаки. После поимки животного его передадут ветеринарам для проверки на наличие заболеваний, последующей вакцинации и стерилизации», — рассказал агентству директор компании Александр Воробьев.

По словам пострадавших горожан, агрессивная собака имеет черный окрас. Она беспородна, среднего размера. Всех жителей Салехарда, заметивших животное, просят связаться с диспетчерской «Салехарддорстроя».

В управлении МВД по ЯНАО сообщили URA.RU, что никто из пострадавших не получил опасных для жизни травм. Госпитализация не потребовалась. Сейчас окружная полиция проводит проверку по факту нападений. Согласно последним данным, собака еще не поймана.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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