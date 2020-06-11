Южный Урал постепенно возвращается к нормальной жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в Челябинской области по итогам прошедшей недели по-прежнему не позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений. Сегодня челябинский губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 30 июня. URA.RU проанализировало, когда возможно снять ограничения.

Соответствующее решение принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Четыре дня подряд коэффициент распространения должен оставаться ниже 0,8; свободных коек для ковидных больных должно быть больше половины от общего числа, а число тестов на коронавирус — больше 70 на 100 тысяч населения. Коэффициент считается как сумма новых заражений за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня.

Даже при стабильном спаде заражений — когда число заболевших будет снижаться на 10 человек в сутки — на желанный показатель регион выйдет лишь 14 июня. Для перехода на второй этап снятия ограничений нужно, чтобы Rt продержался в «зеленой зоне» еще три дня.

Если уровень заражений останется неизменным, то до начала новой рабочей недели область будет три дня держаться на отметке Rt 0,9. Это означает, что до конца следующей недели область «зависнет» на первом этапе карантина. Правда, если кривая заражения резко пойдет на спад, возможен переход сразу к третьему этапу снятия ограничений. Наконец, пессимистичный прогноз предполагает, что даже не слишком резкий рост числа случаев COVID-19 задержит регион на первом этапе снятия карантина на неопределенный срок.

Однако даже нынешнее положение вещей сделало возможным открытие баз отдыха и санаториев, природных и национальных парков. Любители шашлыков на длинных выходных также смогут предаться на законных основаниях предаться любимому занятию — с 11 июня на Южном Урале отменен особый противопожарный режим и разрешен выезд в лес на пикники. Разумеется, не следует забывать о социально-безопасной дистанции и других мерах предосторожности, чтобы отдых не закончился в одном из инфекционных отделений.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU